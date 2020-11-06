'Кількість хворих – божевільна': у Харкові пацієнти з COVID-19 шикуються в черги за киснем

У Харкові, як і в багатьох містах України, не вистачає кисню для лікування хворих на коронавірус. Пацієнти змушені в черзі чекати, коли звільниться ліжко з киснем. А для найважчих швидкі годинами шукають вільне місце. Водночас бізнесмени розпродають дефіцитні кисневі концентратори за завищеною ціною.

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Ситуація в Харкові зараз нагадує ситуацію в Італії навесні, коли за те, щоб подихати рятівним киснем, людям доводиться буквально шикуватися в чергу.

Наприклад, в обласній інфекційній лікарні в приймальному відділенні в очікуванні місця в палаті людям дають подихати киснем із концентратора. Поки звільниться місце в палаті, де є так звані стаціонарні кисневі точки.

"У нас постійно не вистачає кисню, ми живемо в цій кризі. Ось зараз йдуть роботи з монтажу кисневих бочок, які дозволять нам розширити кількість кисневих точок у лікарні. Ви ж розумієте, що не всім пацієнтам підходять кисневі концентратори. Якщо сатурація близько 87 -88, ще можна. Але якщо нижче, вже 85-70, то тільки стаціонарна точка з киснем.

А кількість хворих, важких хворих просто божевільна. Тому в нас йде постійна ротація. Якщо комусь стало краще на кисневій точці, то його переводять на концентратор, а на його місце кладуть важкого пацієнта. Комусь стало краще на концентраторі, його знімають, відразу підключають туди іншого пацієнта. Часом одним концетратором користуються дві людини, для цього є спеціальні роздвоювачі. Але бувають випадки, коли з концентратора зняли, а незабаром людині стало зле, її переводять назад. І так постійно", – розповідає OBOZREVATEL заступниця головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Валентина Маслова.

Вона каже, що поки ситуація не дійшла до такого рівня, коли доведеться вибирати, кого рятувати, а кого ні. "Ні, зараз не така ситуація. Але і без спеціального рішення, без протоколу ми такого робити не будемо. І це взагалі не гуманно, вік – це не привід відмовляти в порятунку. Завжди будемо шукати вихід для кожної хворої людини", –запевняє Маслова.

Зараз у цій медустанові терміново встановлюють так звані бочки з киснем, яких вистачить на 300 хворих. Бочку безкоштовно надала одна з приватних фірм. "Від них кинуть повітряні траси і відкриють ще кілька точок у палатах для тяжкохворих. За один день цього не зробити, потрібен час. Щодня з лікарні виписують тих, хто одужав. Але щодня з'являються пацієнти, стан яких погіршується. Тому на місце виписаного тут відразу приходить той, кому гірше.

Приїжджають швидкі й привозять людей зі своїми кисневими концентраторами! Але якщо пацієнт важкий, то концентратор уже не допоможе. Йому потрібно подавати кисень під високим тиском. І це тільки стаціонарно", – розповідає волонтерка Наталя Попова.

Швидкі, які привозять важких пацієнтів у ковідні лікарні, якщо немає ліжка з підведеним киснем, змушені розвертатися і шукати іншу лікарню, де є хоча б одна вільна точка.

Такі бочки з киснем потрібно встановлювати не тільки одній лікарні, вони потрібні практично в кожній лікарні, де лікують ковідних хворих. Тільки так можна уникнути повного колапсу системи.

Крім того, зараз купити кисневий концентратор можна через інтернет за 50-60 тисяч гривень. Кажуть, що бізнесмени не везуть їх до лікарень, тому що медзаклад може купити його за 40 тисяч. А українці, кому необхідний цей пристрій, готові заплатити, скільки попросять.