У Харкові осквернили постамент Героям Небесної Сотні. Фото

Суспільство 15:27, 7.05.2020

У четвер, 7 травня, вранці у Харкові невідомі осквернили постамент на майдані Героїв Небесної Сотні.

Як повідомило управління Національної поліції в Харківській області, пам’ятник Героям Небесної Сотні облили білою фарбою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Постамент Героям Небесної Сотні облили білою фарбою

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.

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Як писав OBOZREVATEL, у червні 2019 року в Києві невідомі розгромили меморіал першому загиблому учаснику Революції Гідності Сергію Нігояну.

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