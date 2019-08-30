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У Харкові обвалився міст: з'явилося відео моменту руйнування

5.4т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео моменту обвалення мосту на окружній дорозі в Харкові, яке відбулося 25 серпня.

Запис із відеореєстратора автомобіля був опублікований на сторінці "Харківські будні" у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як зустрічною смугою проїжджає вантажівка і після цього ліва частина мосту обвалюється.

Обвалилася частина мосту в Харкові

Обвалилася частина мосту в Харкові

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Харків
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Маскова Илона
Маскова Илона
Бумеранги, они такие...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Попросили кастрюли своего рагульского бога чтобы мост рухнул он и рухнул.
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CARGO 100
CARGO 100
Ну по одной стороне то ещё можно ... Значит "ще не вмерла Украина" ...
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