У Харкові обвалився міст: з'явилося відео моменту руйнування

У мережі з'явилося відео моменту обвалення мосту на окружній дорозі в Харкові, яке відбулося 25 серпня.

Запис із відеореєстратора автомобіля був опублікований на сторінці "Харківські будні" у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як зустрічною смугою проїжджає вантажівка і після цього ліва частина мосту обвалюється.

Обвалилася частина мосту в Харкові "Авто Харків" Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня у Харкові обвалилася частина автомобільного мосту на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин. У результаті події ніхто не постраждав.

В "Укравтодорі" назвали ймовірну причину НП. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення мосту.

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