У Харкові обвалився міст: з'явилося відео моменту руйнування

У мережі з'явилося відео моменту обвалення мосту на окружній дорозі в Харкові, яке відбулося 25 серпня.
Запис із відеореєстратора автомобіля був опублікований на сторінці "Харківські будні" у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як зустрічною смугою проїжджає вантажівка і після цього ліва частина мосту обвалюється.
Обвалилася частина мосту в Харкові
"Авто Харків" Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 серпня у Харкові обвалилася частина автомобільного мосту на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин. У результаті події ніхто не постраждав.
В "Укравтодорі" назвали ймовірну причину НП. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення мосту.
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