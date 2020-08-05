У Харкові обласна лікарня переповнена хворими на COVID-19

У Харківській обласній інфекційній лікарні не вистачає місць для нових пацієнтів. За минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 – госпіталізували.

Про це повідомила прес-служба Харківської облдержадміністрації. Чиновники пов'язують збільшення числа хворих в області з великою кількістю проведених тестувань на COVID-19.

"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованій на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них – на інвазивній підтримці, інші – в кисневій масці", – сказав виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадій Бондарчук.

У зв'язку з переповненням обласної лікарні, хворих на коронавірус буде приймати дитяча лікарня.

"На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", – відзначили Бондарчук.

Також зараз розглядається проєкт відкриття другого реанімаційного відділення в дорослій інфекційній лікарні на 20 ліжок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочиваючими стався спалах коронавірусу. В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих на COVID-19