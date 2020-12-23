У Харкові натовпи людей прийшли попрощатися з Кернесом. Фото і відео

У Харкові 23 грудня сотні місцевих жителів і не лише прийшли провести в останню путь міського голову Геннадія Кернеса.

Труну мера було перевезено в Харківський національний театр опери та балету. Попрощатися із чиновником також прийшли відомі українські політики, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що після відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі церемонію прощання з ним в Оперному театрі запланували до 13:00.

Харків’яни з квітами й жалобними вінками йшли до цього місця ледь не з усіх вулиць міста. Там утворилася довга черга, яка розтягнулася на 350 м – від будівлі театру до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Нагадаємо, що Геннадія Кернеса, який помер через ускладнення від COVID-19, поховають на центральній алеї місцевого кладовища №2, поряд із могилами воїнів, полеглих у Другій світовій війні.

Навпроти також розташовується могила відомого політика Євгена Кушнарьова. Хто він такий і як загинув – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також відомо, що ховатимуть Кернеса без дотримання обмежень для померлих від коронавірусу, оскільки на момент смерті він уже вилікувався від нього.

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