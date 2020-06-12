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12 червня • оновлено в 16:16
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У Харкові на держпідприємстві трапився спалах COVID-19: багато заражених і загиблий

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У Харкові на держпідприємстві "Електроважмаш" коронавірусом (COVID-19) заразилися 23 співробітника та один помер.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби міста Ірини Зубкової, чоловік помер через те, що пізно звернувся до лікарів, пише "Харків Times".

"Хворий поступив до лікарні 17.04 о 4 ранку і через кілька годин помер. Там була пізня госпіталізація", – зазначила чиновниця.

"Електроважмаш"

"Електроважмаш"

Крім того випадки зараження COVID-19 зафіксовані на ПрАТ "Харківський плитковий завод" – 18 випадків, один летальний. На ДП "Завод імені В.А. Малишева" захворіли вісім співробітників.

Зубкова додала, що в Харкові фіксують нові випадки зараження майже кожен день.

"Якщо є можливість працювати, треба працювати. Але при цьому дотримуватися всіх розпоряджень, видані Головним санітарним лікарем України. В них детально розказано, як в умовах карантину слід організувати виробничий процес, транспортні перевезення та багато іншого. Таке враження, що в місті Харкові хтось вирішив, що карантин закінчився, а він не закінчився", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській інфекціонку стався колапс через COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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