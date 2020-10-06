У Харкові на Алеї Героїв розпочалися похорони членів екіпажу Ан-26

У Харкові на 18 міському кладовищі почалися похорони двох членів екіпажу Ан-26, який розбився 25 вересня під Чугуєвом.

Як повідомляється на місцевому Telegram-каналі "ВЕХА (Харків)", могили штурмана Олексія Остапенка і бортмеханіка Олега Широчука продовжать Алею Слави. За словами очевидців, щоб вшанувати пам'ять льотчиків, туди прийшло безліч харків'ян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Труни Героїв привезли на Алею Героїв. Telegram-канал "ВЕХА (Харків)"

Двох членів екіпажу Ан-26 поховають на кладовищі в Харкові. Telegram-канал "ВЕХА (Харків)"

Капітану Олексію Остапенку було 28 років. Після фатального польоту харків'янин повинен був отримати кваліфікацію першого класу.

А 40-річний прапорщик Олег Широчук займав посаду старшого бортового механіка навчальної авіаційної бригади. Він був уродженцем Любомля Волинської області, але разом з дружиною і сином жив у Харкові.

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