У Харкові медики влаштували бунт через невиплату обіцяних зарплат: відео протестів

У Харкові у першій підстанції швидкої допомоги в понеділок, 18 травня, пройшла акція протесту медпрацівників.

Про це повідомили в Telegram-каналі ВЕХА (Харків) ДОМА, опублікувавши відповідні фото і відео. Лікарі і водії "швидкої допомоги" вимагали забезпечити їм засоби захисту для роботи з пацієнтами, інфікованими коронавірусом.

Співробітники скаржилися на те, що, незважаючи на обіцянки влади виплатити надбавки, їх зарплата в березні не збільшилася. Деякі повідомляють, що отримали навіть менше звичайного.

Telegram / ВЕХА (Харків) ДОМА

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, 300% отримають лише ті, хто працював з підтвердженими випадками COVID19. Зараз надбавки виплатили тільки 10% співробітників. Це 244 людини.

Відзначимо, що акція була анонсована заздалегідь. Однак Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спростував інформацію про те, що на 18 травня планується страйк лікарів швидкої допомоги. Спростування було опубліковано на офіційній сторінці центру 17 травня в Facebook.

У ньому співробітники центру заявили, що ніякої акції не планують, а тих хто вийшов сьогодні вранці на мітинг назвали "псевдо-активістами".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, весь колектив медиків Вінницької районної лікарні вранці 4 травня вийшов на протест через нестримані обіцянки влади про виплату 300% надбавок за роботу з хворими коронавірусом.