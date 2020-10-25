У Харкові люди не змогли проголосувати через замотані скотчем кабінки

На одній з виборчих дільниць в Харкові люди не змогли дочекатися черги та йшли, оскільки з шести кабінок для голосування працювало лише дві.

Про це OBOZREVATEL повідомила виборець з Харкова Марина Бабич. За її словами, поламані кабінки намагалися ремонтувати скотчем.

"Місто Харків, дільниця №631254 – з шести кабінок працюють 2! Інші поламані, їх склеюють скотчем до якого липнуть бюлетені. Черга з 6 чоловік стояла 60 хвилин, поки під крики" ганьба!" не вийшла пані голова з розповідями про пенсіонерів, які нібито поламали всі кабінки", – розповіла Бабич.

За її словами, велика кількість виборців просто розійшлася, тому що невідомо було скільки їм ще довелося б чекати, щоб проголосувати.

Поламані кабінки ремонтували скотчем Марина Бабич

До скотчу прилипали бюлетені Марина Бабич

На ділянці №631254 працювали тільки 2 кабінки з 6 Марина Бабич

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирі на місцевих виборах-2020 "креативно" підійшли до створення кабінок для голосування, зробивши їх з ганчірок, ширми для лялькового театру і килимів.