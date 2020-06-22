У Харкові лікарня вирішила придбати два авто за майже мільйон гривень

У Харкові лікарня вирішила придбати два позашляховика Suzuki SX4

Харківська міська лікарня № 27 у розпал пандемії коронавірусу оголосила аукціон на купівлю двох автомобілів Suzuki SX4 2020 року випуску, за які готова заплатити близько 1 мільйона гривень.

Про це з посиланням на портал публічних закупівель Prozorro повідомив "Харківський антикорупційний центр" у Facebook. В установі зазначили, що аукціон планують провести 6 липня поточного року. А поставку фірма-переможець повинна здійснити до кінця літа.

"Лікарні знадобилися одразу дві нові автівки Suzuki SX4. 2020 року випуску. Одна автівка обійдеться лікарні приблизно в 490 тис.грн. Аукціон відбудеться 6 липня", – сказано у повідомленні.

За інформацією видання, схожий автомобіль у автосалоні Харкова можна придбати за 455,5 тисяч гривень.

Водночас, як зауважують у дописі, міська лікарня №27 на початку червня закупила 40 експрес-тестів для визначення коронавірусу вартістю 230 гривень за одиницю.

"Хтось в часи коронавірусу намагається купити апарати штучної вентиляції легень, а хтось – Suzuki SX4", – зазначили в установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" потрапив у скандал із закупівлею у російського виробника запчастини до швидкостеміра на 5,9 млн гривень.