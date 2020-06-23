У Харкові лікарі масово почали звільнятися з диспансеру, де бунтували проти COVID-19

З Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, де розгорівся протест через те, що установа почала приймати на лікування хворих з коронавірусів, звільнилося багато медпрацівників.

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Тепер там не вистачає лікарів, а також молодшого та середнього медперсоналу. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомила в. о. директора медзакладу Ірина Пирогова.

"Нам потрібно ще хоча б п’ять анестезіологів, хоча б п’ять терапевтів і десь по 20-25 середнього та молодшого персоналу для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги", – зазначила вона.

За словами Пирогової, частина персоналу подала заяви на звільнення саме після того, як стало відомо, що диспансер планують відкрити для лікування хворих на COVID-19. Водночас погодилися працювати з такими пацієнтами тільки 15-16 медиків.

"У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри та санітарка... Спочатку погодилися працювати майже 70 осіб. А на сьогодні, виходить, 15-16 людей", – констатувала в. о. директора диспансеру.

Медики не хочуть працювати в Харківському обласному диспансері

Вона зазначила, що лише за добу до медустанови надійшло 12 хворих із коронавірусною інфекцією, один із пацієнтів уже перебуває в реанімації. Тому проблема кадрів у диспансері нині стоїть дуже гостро.

"Ми всім телефонуємо. Є пропозиція інтернів брати на роботу медсестрами, а ще буде випуск медичних сестер медучилища – теж можливо направляти їх на роботу, за погодженням. З лікарями поки що проблема дуже складна", – резюмувала Пирогова.

Зі свого боку в пресслужбі Харківської облдержадміністрації повідомили, що місцевий департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері й нині вирішує питання про залучення медиків із інших закладів.

"Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію у диспансері радіаційного захисту населення. З в. о. його директора департамент у постійному контакті. Заяви, які вже написали деякі співробітники, вивчають юристи. Також вирішується питання залучення медиків із інших лікувальних закладів для роботи з хворими на COVID-19, які надходять до диспансеру", – пояснили в пресслужбі ХОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові влаштували бунт проти відкриття обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення для приймання інфікованих коронавірусом. Мітингувальники заблокували ворота, оскільки вважають, що клініку необхідно використовувати лише для потреб "чорнобильців".