У Харкові копи застрягли на дорозі через вкрадену кришку від люка. Фото

У Харкові автомобіль поліції застряг колесом у відкритому люку, кришку з якого в місті вкрали ще півтора року тому.

Курйозний інцидент трапився на вулиці Текстильній 8 грудня. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що правоохоронці на Renault Kangoo намагалися об'їхати прорив, який працівники водоканалу не можуть полагодити уже впродовж тижня.

"Копи в'їхали в яму, де пів року тому вкрали люк. Краще місто в кращому вигляді", – констатують у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі місцеві жителі зліпили зі снігу поліцейські авто "Пріус" і "Гелендваген", нанісши фарбою абревіатуру "АУЄ". У мережі через цей інцидент виник скандал.