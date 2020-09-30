У Харкові хвора на коронавірус народила здорову дитину

У Харкові у хворої на коронавірус жінки народилося неінфіковане немовля.

Про це в середу, 30 вересня, повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Геннадій Бондарчук.

Пологи приймали в міському пологовому будинку №2. Дитина в задовільному стані перебуває під наглядом медиків. Їй уже зробили два тести на коронавірус.

"COVID у дитини негативний. Мати має носійство, має позитивний ПЛР, і це не перший випадок, коли жінки з позитивним тестом ПЛР народжують здорових дітей. Допомога таким жінкам і дітям надається в повному обсязі", – розповів Бондарчук, зазначивши, що жінка також почувається задовільно.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що діти молодшого віку, ймовірно, поширюють коронавірус COVID-19 не в меншій мірі, ніж дорослі.

Водночас діти краще захищені від коронавірусу, оскільки їхній організм звик до простудних захворювань.