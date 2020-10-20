У Харкові дівчина на джипі злетіла в річку: епічні кадри охрестили "фото року"

У Харкові на Набережній дівчина на автомобілі KIA знесла на великій швидкості огорожу та впала в річку. На щастя, вона залишилася жива – опинившись у воді, водійка змогла вибратися із салону і вилізла на дах авто.

Так дівчина просиділа до приїзду рятувальників і швидкої. Очевидці зняли події та виклали в мережу багато кадрів із курйозної ДТП, які вже встигли стати мемами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Так багато питань і так мало відповідей: на Шевченка перед Горбатим мостом дівчина полетіла в річку", – прокоментували подію на сторінці "Автоновини Харків" в Instagram.

Дівчина на авто знесла огорожу на Набережній у Харкові

Зазначається, що на місце прибула швидка допомога і рятувальники. Дівчину дістали з річки і надали першу допомогу. Відомо, що загрози її життю немає, в результаті ДТП вона відбулася легким переляком.

У результаті ДТП авто KIA опинилося у воді, а його водійка змогла вибратися

Співробітники правоохоронних органів поки не прокоментували цю ситуацію. Водночас у різних соцспільнотах очевидці й не тільки почали жартувати з приводу того, що трапилося.

Знімок дівчини на даху авто назвали "фото року"

Так, знімок дівчини на даху авто охрестили "фотографією року", а також придумали до кадрів передісторії та іронічні меми.

Дівчину й авто дістали з річки після ДТП

Мем щодо інциденту в Харкові

Мем щодо інциденту

Мем із соцмереж

Коментар про інцидент Facebook Nataliia Popova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Харкова водій Porsche Cayenne буквально вилетів на бетонний паркан із клумбою, розгромивши його і авто. За словами очевидців, чоловік за кермом був дуже п'яний.