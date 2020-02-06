У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео

У Харкові в тролейбусі трапився конфлікт у компанії п'яних пасажирів, внаслідок чого постраждали кілька людей. Одного з пасажирів викинули з салону транспорту.

Як пише "Свідок", інцидент відбувся 4 лютого. У соцмережах поширювали інформацію про те, що один із потерпілих помер, проте в поліції цей факт не підтвердили (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як з'ясувалося, на одній із зупинок в тролейбус зайшла компанія чоловіків напідпитку. Якоїсь миті двоє з них стали сперечатися між собою, а потім почали битися. Заспокоїв молодиків їхній же товариш – одного він побив і виштовхав із салону, а другого "вирубив" на місці.

За словами кондуктора тролейбуса, чоловік був живий, його витягли з тролейбуса знайомі.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області, на виклик у зв'язку з інцидентом виїжджав наряд патрульних, які нікого не знайшли на місці бійки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 7 січня група підлітків до смерті побила 43-річного чоловіка. Інцидент трапився біля багатоповерхівки на вулиці Маяковського на Троєщині.

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