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7 лютого • оновлено в 09:31
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У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео

8.7т
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У Харкові в тролейбусі трапився конфлікт у компанії п'яних пасажирів, внаслідок чого постраждали кілька людей. Одного з пасажирів викинули з салону транспорту.

Як пише "Свідок", інцидент відбувся 4 лютого. У соцмережах поширювали інформацію про те, що один із потерпілих помер, проте в поліції цей факт не підтвердили (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як з'ясувалося, на одній із зупинок в тролейбус зайшла компанія чоловіків напідпитку. Якоїсь миті двоє з них стали сперечатися між собою, а потім почали битися. Заспокоїв молодиків їхній же товариш – одного він побив і виштовхав із салону, а другого "вирубив" на місці.

У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео

За словами кондуктора тролейбуса, чоловік був живий, його витягли з тролейбуса знайомі.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області, на виклик у зв'язку з інцидентом виїжджав наряд патрульних, які нікого не знайшли на місці бійки.

У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео
У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео
У Харкові чоловік по-звірячому побив пасажира тролейбуса й викинув його у вікно. Жахливе відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 7 січня група підлітків до смерті побила 43-річного чоловіка. Інцидент трапився біля багатоповерхівки на вулиці Маяковського на Троєщині.

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Автор
Гліб Іванов
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
цеевропа ,детка.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
за cвинячью мову избил. иными словами за дело
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На Украине пенсионный возраст для женщин со следующего года будет 60 лет, а сейчас 59.5 и то только при наличии определенного стажа, который скоро будет равняться 35 годам.____
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