У Харкові четверо поліцейських не змогли затримати хуліганів: відео фіаско потрапило в мережу

Суспільство 16:16, 28.06.2020

У Харкові четверо патрульних поліцейських не змогли затримати чоловіків, які порушували громадський спокій.

Як пише Telegram-канал "ХС | Харьков", у дворі в мікрорайоні Салтівка компанія іноземців шуміла і газувала автомобілем на єврономерах, мешканці викликали поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Слово за слово, і поліцейські почали затримувати одного з чоловіків, потягнувши його в патрульне авто. Але до нього на підмогу кинулася жінка і його товариш. Вони вирвалися і втекли, залишивши свою машину.

"Чергове фіаско патрульної поліції", – йдеться в коментарі до відео.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Вараш Рівненської області екіпаж патрульної поліції застосував зброю і спецзасоби під час суперечки з місцевими жителями.

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