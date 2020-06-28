У Харкові четверо поліцейських не змогли затримати хуліганів: відео фіаско потрапило в мережу

У Харкові четверо патрульних поліцейських не змогли затримати чоловіків, які порушували громадський спокій.

Як пише Telegram-канал "ХС | Харьков", у дворі в мікрорайоні Салтівка компанія іноземців шуміла і газувала автомобілем на єврономерах, мешканці викликали поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Слово за слово, і поліцейські почали затримувати одного з чоловіків, потягнувши його в патрульне авто. Але до нього на підмогу кинулася жінка і його товариш. Вони вирвалися і втекли, залишивши свою машину.

"Чергове фіаско патрульної поліції", – йдеться в коментарі до відео.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Вараш Рівненської області екіпаж патрульної поліції застосував зброю і спецзасоби під час суперечки з місцевими жителями.