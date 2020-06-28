У Харкові четверо поліцейських не змогли затримати хуліганів: відео фіаско потрапило в мережу
Патрульні зазнали фіаско при затриманні в Харкові.
У Харкові четверо патрульних поліцейських не змогли затримати чоловіків, які порушували громадський спокій.
Як пише Telegram-канал "ХС | Харьков", у дворі в мікрорайоні Салтівка компанія іноземців шуміла і газувала автомобілем на єврономерах, мешканці викликали поліцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Слово за слово, і поліцейські почали затримувати одного з чоловіків, потягнувши його в патрульне авто. Але до нього на підмогу кинулася жінка і його товариш. Вони вирвалися і втекли, залишивши свою машину.
"Чергове фіаско патрульної поліції", – йдеться в коментарі до відео.
Як писав OBOZREVATEL, в місті Вараш Рівненської області екіпаж патрульної поліції застосував зброю і спецзасоби під час суперечки з місцевими жителями.