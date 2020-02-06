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7 лютого • оновлено в 09:31
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У Харкові біля зупинки знайшли людський скелет. Фото 18+

2.6т
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У Харкові за вулиці 12 Квітня у районі тракторного заводу (ХТЗ) виявлені людські останки.

Мешканці Харкова, які знайшли кістки, вважають, що вони можуть належати безхатченку, пише телеграм-канал "Типове ХТЗ" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

За словами очевидців, знахідку було виявлено на колі тролейбуса №3.

Череп, знайдений біля зупинки в Харкові

Череп, знайдений біля зупинки в Харкові

Типове ХТЗ/Telegram

Водночас у поліції місцевому виданню Vgorode уточнили, що про знахідку їм повідомили в середу, 5 лютого, о 10:50.

"За адресою виїжджали патрульні і слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України", – зазначили правоохоронці.

Стегно, знайдене біля зупинки в Харкові

Стегно, знайдене біля зупинки в Харкові

Типове ХТЗ/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі біля багатоповерхівки виявили труп чоловіка, який помер через падіння з великої висоти

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Місце
Україна Харків
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Какого-то атошника из троллейбуса выкинули?
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