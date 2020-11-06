У Харкові активісти поскаржилися на продаж пива "із СРСР". Фото

Вікторія Довгань Суспільство 20:28, 6.11.2020 Оновлено: 20:41, 6.11.2020

В одному із супермаркетів Харкова помітили продаж пива "Жигулівське" зі "знаком якості СРСР". Його буцімто виробляє місцева броварня.

Фото товару, який обурив покупців, оприлюднили на Telegram-каналі "Декомунізація. Україна". Автори допису наголосили, що вже поскаржилися на порушення національного законодавства.

У Харкові продавали пиво зі знаком якості СРСР.
Telegram-канал "Декомунізація. Україна"

"Нещодавно харківська пивоварня "Тандем" почала випускати пиво із так званим знаком якості "СРСР". Надіслали звернення до Українського інституту національної пам'яті, аби ті роз'яснили пивоварні незаконність подібних нововведень", – зазначили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська торгова марка "Помідора" потрапила в скандал після того, як її продукція з серпом і молотом опинилася в одній з їдалень військової частини.

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