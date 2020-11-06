У Харкові активісти поскаржилися на продаж пива "із СРСР". Фото

В одному із супермаркетів Харкова помітили продаж пива "Жигулівське" зі "знаком якості СРСР". Його буцімто виробляє місцева броварня.

Фото товару, який обурив покупців, оприлюднили на Telegram-каналі "Декомунізація. Україна". Автори допису наголосили, що вже поскаржилися на порушення національного законодавства.

"Нещодавно харківська пивоварня "Тандем" почала випускати пиво із так званим знаком якості "СРСР". Надіслали звернення до Українського інституту національної пам'яті, аби ті роз'яснили пивоварні незаконність подібних нововведень", – зазначили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська торгова марка "Помідора" потрапила в скандал після того, як її продукція з серпом і молотом опинилася в одній з їдалень військової частини.