У Харкові активісти поскаржилися на продаж пива "із СРСР". Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,3 т.
У Харкові продавали пиво із забороненою символікою СРСР

В одному із супермаркетів Харкова помітили продаж пива "Жигулівське" зі "знаком якості СРСР". Його буцімто виробляє місцева броварня.

Фото товару, який обурив покупців, оприлюднили на Telegram-каналі "Декомунізація. Україна". Автори допису наголосили, що вже поскаржилися на порушення національного законодавства.

У Харкові продавали пиво зі знаком якості СРСР

"Нещодавно харківська пивоварня "Тандем" почала випускати пиво із так званим знаком якості "СРСР". Надіслали звернення до Українського інституту національної пам'яті, аби ті роз'яснили пивоварні незаконність подібних нововведень", – зазначили активісти.

Пиво СРСР у Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська торгова марка "Помідора" потрапила в скандал після того, як її продукція з серпом і молотом опинилася в одній з їдалень військової частини.

УкраїнаХарківДекомунізація в УкраїніСРСР