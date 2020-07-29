У Харкові під час пологів за дивних обставин загинула дитина: мати звинуватила лікарів

Лікарів Харківського міського пологового будинку №1 звинуватили в смерті дитини під час пологів.

Трагедія сталася ще 24 вересня 2019 року, проте розслідування так і не завершилося, повідомляється в матеріалі ТСН.

Породілля, жителька Харкова Олена А., розповіла, що медики натиснули їй на живіт, через що порвалася плацента і її син миттєво загинув.

Сама вагітність протікала добре. Народжувати Олена поїхала близько 23:00 23 вересня, у неї визначили слабку родову діяльність і почали стимулювати.

"Лікарка прийшла тільки о 4-й ранку. Збирає акушерку, ще кілька людей у пологовому залі, повне розкриття: "Тужся!" Весь цей час вимірювання датчиком КТГ були в нормі. Фраза лікаря: "Не вставився в таз". Каже акушерці тиснути на живіт (при зустрічах я порушувала це питання, відповіддю було: "У нас не тиснуть"). Звуть підмогу, і дві тітки, з пристойною вагою, а я мініатюрна, навалюються на живіт, спираючись на стіну", – розповіла Олена.

Після цього жінці стало погано, вона відчула різкий пекучий біль поперек живота, дві дуже сильні конвульсії дитини й тишу.

"Міряють КТГ – пульс дитини 90 і нижче, нижче, і все. Мене почало трясти, починаю втрачати свідомість. Як виявилося, це був геморагічний шок, акушерки тиском відірвали плаценту, виникла кровотеча, малюк загинув за секунди. Лікарка ще тримала в мені руки, а малюк загинув. Я ледве змогла показати, що боляче і де, але лікарка в той час сперечалася з чоловіком, що не потрібно робити кесарів розтин, як він просив, що їх за це сварять. І всі ці 20 хвилин мій малюк уже плавав в моїй крові з відірваною плацентою", – сказала Олена.

Її стан після пологів був важким, мертву дитину діставали за допомогою кесаревого розтину.

"Я здорова жінка, була... Друга вагітність проходила легко, без єдиної скарги. Всі аналізи та УЗД у нормі. Кровотік, плацента – норма. Доношений і здоровий малюк. Домовленість із лікарем, огляди, консультації. У жіночий консультації лікарка благословила на природні пологи", – розповіла Олена.

У 1-му пологовому будинку Харкова, зі свого боку, назвали установу однією з найкращих у місті.

"У нас всі випадки розслідуються. За довгі роки нашої роботи у нас не було таких випадків, коли комісія встановила, що лікар виконував свою роботу неправильно", – заявили в приймальні пологового будинку №1.

Олена також звинуватила слідчого в затягуванні справи, а лікарів – у маніпуляціях. Як розповіла вона, після пологового будинку в її медичній картці з'явилися не її аналізи.

"У мене в історії пологів дані ЕКГ з'явилися не мої, аналізи глюкози, інші аналізи. Можна сказати, зовсім нова медична картка стала на 88 сторінок. Слідчий не провів експертизу цих документів. Лікарів досі ніхто не опитав. Справа стоїть на місці", – поскаржилася жінка.

Вона стверджує, що слідчий перестав відповідати на її дзвінки, а експерти судово-медичної експертизи запевнили, що вже б давно зробили все необхідне, але слідчий не відповідає на їхні запити.

Сам слідчий каже, що справа зараз перебуває на комісійній експертизі.

"Гальмують бюрократичні процедури. На запити й їх обробку потрібен час. Лікарів і акушерок не допитували, бо ще немає висновку експертизи. Для того, щоб зрозуміти ступінь їх провини і правильно ставити їм питання, у нас має бути на руках висновок", – прокоментував слідчий у цій справі Сергій Топорков.

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