У Харківській обллікарні колапс через COVID-19: медсестри падають із ніг, хворі лежать у коридорі
Харківська обласна інфекційна клінічна лікарня зіткнулася з труднощами через великий наплив хворих на коронавірус.
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Завантаженість ліжкомісць там становить 100%, а медиків катастрофічно не вистачає. Про це пише Telegram-канал "Харків 1654", посилаючись на слова волонтерки Наталі Попової.
Зазначається, що відділення інтенсивної терапії медустанови переповнене хворими. У палатах лежать 12 пацієнтів із COVID-19. Водночас довелося доставити 13-те ліжко – в коридорі біля реанімації, щоб хворий був під наглядом лікарів.
"Медиків досі в обріз. Незважаючи на плани відкрити 2-ге реанімаційне відділення і провести додаткову кисневу трасу. Поки це неможливо... через брак персоналу. Трасу кинуть, а медиків для бригад немає. Добре, що завтра чекають концентратори", – йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що стан усіх 13-ти пацієнтів із позитивним ПЛР-тестами COVID-19 не дозволяє їх перевести в "чорнобильську" лікарню (Харківський обласний диспансер радіаційного захисту).
"Попереду ніч, і вони борються. Ми продовжуємо пошук медиків!" – цитують у повідомленні волонтера.
Зі свого боку завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти Володимир Корсунов додав, що 12 пацієнтів в обллікарні під'єднано до апаратів ШВЛ. Водночас медсестри буквально падають із ніг.
"Це на дві лікарі та на дві медичні сестри. Зрозуміло, що переводити з реанімації нікого. Ніч попереду. Вирішили зробити тринадцяте місце з кисневим концентратором та машиною для CPAP–терапії, адже вільних кисневих кранів уже немає. Медсестри мало не плачуть: "Нас лише дві, як ми будемо працювати, адже за штатом можемо лікувати трьох, лікуємо шістьох, а буде ще сьомий, ми падаємо з ніг!" – написав він у Facebook.
Медик додав, що згодом дійсно з'явився сьомий пацієнт – літня жінка в украй важкому стані.
"Ще не ранок... що нас чекає далі? Спаси Господи наші душі і душі наших пацієнтів", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, із Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, де розгорівся протест через те, що установа почала приймати на лікування хворих із коронавірусом, звільнилося багато медпрацівників.