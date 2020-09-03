У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію через лісові пожежі. Нові фото та відео

Наслідки пожеж у Харківській та Луганській областях.

У Дворічанського районі Харківської області оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня через лісові пожежі, а на Луганщині відкрили кримінальне провадження.

Рішення про НС було ухвалене 3 вересня обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Харківської ОДА Олексій Кучер (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь знищив будинки в Харківській області. Facebook Олексія Кучера

Він пояснив, що це дозволить людям, які втратили житло, отримати компенсацію від держави.

У пожежі згоріли 22 будинки в Харківській області. Facebook Олексія Кучера

"У зв'язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які в результаті пожеж втратили життя", – сказано в повідомленні.

Наслідки пожеж у Харківській області. Facebook Олексія Кучера

Також голова ОДА додав, що були знищені 22 будинки, більше 50 людей евакуювали, 33 залишилися без житла.

Facebook Олексія Кучера.

У свою чергу на сайті Офісу генпрокурора повідомляється, що відкрито кримінальне провадження через пожежі в Новоайдарському та Станично-Луганському районах Луганської області.

Наслідки пожеж у Луганській області. Facebook Тетяни Погукай

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 270 (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили пожежі та майнові збитки в особливо великому розмірі) КК.

Тривають пожежі в Луганській області. Facebook Тетяни Погукай

Станом на 3 вересня в Харківській області були ліквідовані два вогнища – в Гороб'ївка і Гряниківка. При цьому триває гасіння лісової пожежі на площі близько 100 га. До ліквідації задіяні 395 чоловік і 61 одиниця техніки.

До ліквідації пожеж на Луганщині притягнуто військові і поліція. Facebook Тетяни Погукай

У Луганській області з шести осередків пожежі ліквідовані три – біля Баранівки, Геївка, а також в Трьохізбенський лісництві. Триває гасіння пожежі в Станично-Луганському районі – між Болотене і Станиці Луганській.

Керівниця пресслужби ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай уточнила, що станом на 18:00 тривало гасіння пожежі в районі Трьохізбенка.

Наслідки пожеж у Луганській області. Facebook Тетяни Погукай

"На місці події працює оперативний штаб та керівники Луганської військово-цивільної адміністрації, ГУ НП і командувач штабу ООС. Організовуються заходи, щоб не допустити поширення вогню на житлові будинки. Залучено військовослужбовців, пожежники і поліцейські", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Facebook Тетяни Погукай.

До ліквідації залучено 125 осіб та 27 одиниць техніки.

(Відео – Facebook Тетяни Погукай)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня в Харківській і Луганській областях спалахнули лісові пожежі. Також вогонь повністю знищив село Гороб'ївка.

Також з'явилося відео, на якому показані умови проживання евакуйованих на Харківщині і знищені вогнем житлові будинки.

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