У Харківській обласній інфекційній лікарні COVID-19 інфіковані понад три десятки лікарів. Хворіє директор, його заступник, медсестри, молодший персонал. Щодня звільняються співробітники.

Про це розповів "Фактам" професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов. Він каже, що вже місяць лікарня завантажена на 100 відсотків.

У Харківській інфекціонці стався колапс через COVID-19: лікувати хворих нема кому сайт ХОДА

"У лікарні захворіли понад три десятки лікарів. Хтось лікується вдома, хтось лежить в стаціонарі. Два лікаря – завідувачі п'ятого і третього відділень – потребують кисню. Зараз їм, слава Богу, стає краще, але коронавірус непередбачуваний – часто поліпшення буває лише тимчасовим ... Одним словом, поки лікарі хворіють, лікувати пацієнтів, вважайте, нікому. У лікарні катастрофічно не вистачає і лікарів, і медперсоналу", – сказав медик.

У швидкому поширенні вірусу не тільки в інфекційній, але і в інших харківських лікарнях медик звинуватив керівництво області.

"Існує наказ МОЗ, згідно з яким для того, щоб підтвердити у людини COVID-19, йому необхідно зробити два ПЛР-тести. У той же час Харківський обласний департамент охорони здоров'я дав вказівку, з якої випливало, що інфекційна лікарня приймає абсолютно всіх пацієнтів з пневмонією, а потім після лише одного ПЛР-дослідження хворих розподіляють за різними стаціонарами міста. Лише один тест – це порушення наказу МОЗ. І це дійсно призвело до швидкого поширення інфекції в інших харківських лікарнях", – розповів професор.

За його словами, метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) має чутливість лише протягом першого тижня хвороби і всього у 75 відсотків пацієнтів. Тому точні дані про зараження людини можна отримати тільки після проведення двох тестів.

"Саме тому один ПЛР-тест не показує об'єктивної картини. Але в лікарні виконували вказівку обласного департаменту охорони здоров'я. Це призвело до того, що безліч пацієнтів, які насправді були заражені COVID-19 (але єдиний зроблений ними ПЛР-тест цього не показав) були переведені в інші лікарні, де відразу заразили медиків і пацієнтів. Пішло масове інфікування", – резюмував лікар.

Він розповів, що дуже швидко інфекційна лікарня переповнилася. В палатах розміщували по шість-сім пацієнтів.

"У певний момент в розрахованому на шість ліжок відділенні інтенсивної терапії вже було 12 хворих, а замість восьми анестезіологів залишилося чотири (четверо захворіли). Хоча при такій кількості хворих анестезіологів у відділенні вже мало бути 16. Не кажучи вже про три десятки пацієнтів з COVID-19, які були не в інтенсивній терапії, але потребували кисню, а отже їх мав оглядати анестезіолог. Катастрофічно не вистачало і реаніматологів. Їхню роботу часто доводилося виконувати лікарям-інфекціоністам, що, звичайно ж, неправильно", – зазначив Корсунов .

Госпіталізований з коронавирусною інфекцією директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов підтвердив слова свого колеги про те, що до масового зараження привели дії обласного департаменту охорони здоров'я.

"Я їм (обласному департаменту. – Авт.) два місяці тому говорив, що до нас не треба направляти хворих з підозрою на коронавірус, ми повинні приймати тільки підтверджені діагнози. А на наш лікувальний заклад валили всіх хворих... Я говорив, що не можна до нас хворих цих госпіталізувати, бо ми не можемо надати хворому одне місце в палаті, щоб не було зараження від контактного, який з ним знаходився в палаті. Але мене ніхто не чув...", – сказав в інтерв'ю виданню VGORODE Нартов, спілкуючись з журналістами через вікно лікарняної палати.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області коронавірусів інфіковані 209 медичних працівників.