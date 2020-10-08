У Харківській академії Нацгвардії відповіли на звинувачення в червивих макаронах: курсанти харчуванням задоволені

Після публікації в українських ЗМІ інформації про нібито неякісне харчування в Харківській академії Нацгвардії керівництво навчального закладу провело перевірку і запевнило, що курсантів годують добре.

Про це повідомив відділ комунікації НА НГУ. Там також прокоментували тримання курсантів на казарменому положенні протягом 8 місяців.

Після оприлюднення фотографій з макаронами і черв'яками керівництво навчального закладу провело перевірку.

"На фото вказано макарони з м'ясом (гуляш) і пшоняна каша. Оперативно перевіривши документи за останні вісім місяців, де вказано страви, якими харчувалися курсанти, встановлено, що курсанти не отримували страви в такому поєднанні", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в академії відзначили, що чотири місяці тому була проведена масштабна перевірка за анонімними опитуваннями, зокрема і щодо якості харчування. За її результатами було дано висновок, що курсанти харчуванням і раціоном задоволені.

У повідомленні перерахували страви, які подавали в їдальні 7 і 8 жовтня.

"Наприклад, чим харчувалися курсанти вчора і сьогодні – макарони з рибою, гречана каша з котлетою, картопляна запіканка з м'ясом по-домашньому і плов", – відзначили в НА НГУ.

Також там пояснили, що максимально піклуються про збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Тому вирішили обмежити звільнення особового складу і 100-відсоткове проживання курсантів у пункті постійної дислокації.

Крім того, в навчальному закладі провели зустріч особового складу з керівництвом Національної гвардії в режимі діалогу, де також обговорили теми харчування та проживання.

"Курсанти з цього приводу висловили свої побажання, заступник командувача зі свого боку зазначив, що в Академії працює комісія і в разі виявлення проблемних питань вони обов'язково будуть оперативно вирішені", – повідомили в НА НГУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти повідомили, що курсанти Харківської академії Нацгвардії нібито поскаржилися їм на їжу, якою їх годують у частині і показали фотографії макаронів із м'ясом, де є хробаки.