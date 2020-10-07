Харківську академію Нацгвардії звинуватили в червивих макаронах. Фото

Журналісти повідомили, що курсанти Харківської академії Нацгвардії нібито поскаржилися їм на їжу, якою їх годують в частині і показали фотографії макаронів з м'ясом, де є хробаки.

Як повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, курсанти попросили, щоб їх "відпускали хоч іноді додому або дали можливість отримувати їжу від рідних". За твердженням видання, з 22 березня вони перебувають на карантині і жодного разу не виходили із зони дислокації, крім патрулювання території.

"За словами курсантів, вони безвилазно проживають на казарменому положенні, але карантинні заходи не дотримуються: проходять масові побудови, заняття на спортмайданчику", – написав PavlovskyNews.

У публікації зазначено, що викладачі, студенти, офіцери і військовослужбовці за контрактом з місцевого підрозділу забезпечення абсолютно спокійно ходять додому і з ними є постійний контакт.

"Близько тисячі студентів просять, щоб керівництво Нацгвардії пішло на компроміси зі службовцями, інакше може початися навіть бунт", – сказано в повідомленні.

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