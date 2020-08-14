У гуртожитку Запоріжжя виявили спалах COVID-19: захворіли студенти-іноземці

Борис Бондар Суспільство 22:32, 14.08.2020 Оновлено: 22:32, 14.08.2020

У гуртожитку Запорізького медичного університету майже у трьох десятків студентів виявили коронавірус. Частину госпіталізували, інші знаходяться на самоізоляції.

Про це повідомили на сайті університету. Під час чергового обходу інфекціоністами в гуртожитку №4 виявили двох студентів з підвищеною температурою і респіраторними симптомами.

Їх негайно госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, де підтвердився діагноз коронавирусної інфекції.

"Оперативний штаб протидії поширенню інфекційних хвороб в ЗДМУ, який діє з 12 березня, невідкладно виявив контактних осіб, які були протестовані", – сказано в повідомленні.

За результатами тестування виявили 27 випадків безсимптомного протікання коронавірусної інфекції. Решту контактних осіб ізолювали.

Студентів з підтвердженим COVID-19 госпіталізовані в міську лікарню №7, а гуртожиток, де виявили захворювання, взяли під посилену охорону.

За інформацією ТСН, інфікованими виявилися студенти з Індії, які не змогли відлетіти на батьківщину під час літніх канікул через пандемію коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту стався спалах коронавірусу – такий діагноз поставили 52 курсантам, що становить третину від всіх проживаючих.

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