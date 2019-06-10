У ГПУ різко відповіли на нападки прес-секретаря Зеленського щодо Бойка і Медведчука

У Генеральній прокуратурі відповіли на заклик відкрити кримінальні справи на засновника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука за візити до Москви.

Так, прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відреагувала в Facebook на гнівну заяву своєї колеги з Адміністрації президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

"Прес-секретар президента мала б знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої перебуває в прямому підпорядкуванні президента України. Це в повній мірі стосується і справи про можливу державну зраду Віктора Медведчука", – написала вона.

Юлія Мендель

Сарган також наголосила, що ГПУ з лютого 2019 року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор Юлій Луценко вже нагадав в.о. глави СБУ Івану Баканову в офіційному листі. Прес-секретар Луценка опублікувала відповідний документ.

Лист Луценка Баканову Facebook Лариси Сарган

"Польоти інших українських діячів у Москву і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора – звичайно, обурливий феномен воюючої країни", – додала Сарган.

Прес-секретар генпрокурора зазначила, що щоб покласти цьому край, ГПУ пропонує ухвалити закон про колаборантство.

"Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на тлі Красної площі самі по собі не можуть бути підставою для реєстрації кримінального провадження", – підсумувала вона.

Нагадаємо, суперечка розгорілася через те, що ГПУ зареєструвала три кримінальні провадження після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 червня Генеральна прокуратура України порушила справу через заклик зняти економічну блокаду Донбасу і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.

Також справу завели через заклики заборонити українським військовослужбовцям відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.

У той же день українські політики і лідери партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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