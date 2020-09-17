У госпіталі Харкова розповіли про стан воїнів, які підірвались на Донбасі

Життю трьох воїнів, які 15 вересня підірвалися на Донбасі, вже нічого не загрожує. Втім один із них досі перебуває в реанімації – в момент вибуху він втратив частину стопи.

Про це розповів лікар у госпіталі Харкова, коментар якого оприлюднили на Telegram-каналі "ВЕХА Харків". Медик також уточнив, що терміни лікування бійців будуть різними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наразі ці поранені перебувають у задовільному стані. Двоє з них – у відділенні відповідного профілю і третій – у відділенні реанімації. Прогноз сприятливий у всіх, але термін лікування буде різним. Тому що в того, котрий втратив частину стопи, буде період більш довгий", – зазначив лікар.

"Тому що треба буде сформувати культю, потім провести протезування стопи. Уже тоді буде лікування завершено. Тобто це тривалий час, 3-4 місяці разом з реабілітацією", – додав він.

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