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У госпіталі Харкова розповіли про стан воїнів, які підірвались на Донбасі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
2,5 т.
Лікарі оцінили стан воїнів ЗСУ, які підірвалися на Донбасі

Життю трьох воїнів, які 15 вересня підірвалися на Донбасі, вже нічого не загрожує. Втім один із них досі перебуває в реанімації – в момент вибуху він втратив частину стопи.

Про це розповів лікар у госпіталі Харкова, коментар якого оприлюднили на Telegram-каналі "ВЕХА Харків". Медик також уточнив, що терміни лікування бійців будуть різними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наразі ці поранені перебувають у задовільному стані. Двоє з них – у відділенні відповідного профілю і третій – у відділенні реанімації. Прогноз сприятливий у всіх, але термін лікування буде різним. Тому що в того, котрий втратив частину стопи, буде період більш довгий", – зазначив лікар.

"Тому що треба буде сформувати культю, потім провести протезування стопи. Уже тоді буде лікування завершено. Тобто це тривалий час, 3-4 місяці разом з реабілітацією", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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