У госпіталі Харкова розповіли про стан воїнів, які підірвались на Донбасі

Життю трьох воїнів, які 15 вересня підірвалися на Донбасі, вже нічого не загрожує. Втім один із них досі перебуває в реанімації – в момент вибуху він втратив частину стопи.
Про це розповів лікар у госпіталі Харкова, коментар якого оприлюднили на Telegram-каналі "ВЕХА Харків". Медик також уточнив, що терміни лікування бійців будуть різними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Наразі ці поранені перебувають у задовільному стані. Двоє з них – у відділенні відповідного профілю і третій – у відділенні реанімації. Прогноз сприятливий у всіх, але термін лікування буде різним. Тому що в того, котрий втратив частину стопи, буде період більш довгий", – зазначив лікар.
"Тому що треба буде сформувати культю, потім провести протезування стопи. Уже тоді буде лікування завершено. Тобто це тривалий час, 3-4 місяці разом з реабілітацією", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 вересня під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
Згодом з'ясувалося, що під Шумами Донецької області на розтяжці підірвалися полковник ЗСУ Олександр Апполонов і прессекретар підрозділу морпіхів Віктор Залевський.
Обоє захисників перебували в зазначеному районі задля стандартної перевірки ситуації.