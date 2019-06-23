У госпіталі Харкова помер героїчний захисник України "Карлсон"

У неділю, 23 червня, в госпіталі Харкова помер український військовий Олексій "Карлсон" Карлаш, якого поранили в голову в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про трагедію повідомив у Facebook колишній військовий Олексій Бешуля. Він поділився подробицями і фото померлого бійця.

"Карлсон. Олексій Карлаш. Починали службу разом у 2014 році. А сьогодні вранці він помер у Харківському госпіталі. Осколкове поранення в голову. Операція. Близько десятої ранку його не стало", – написав Бешуля.

Олексій Карлаш Facebook Олексія Бешуля

Як уточнює "Голос Одеси", Олексій Карлаш отримав поранення 19 червня, згодом його перевели в госпіталь, де він помер не приходячи до тями. Чоловік був родом із Богуслава Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі вбили 19-річного бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Олександра Микитюка.

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