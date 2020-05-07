В очільника Держрезерву України запідозрили коронавірус

Очільник Державного резерву України Ярослав Погорілий, можливо, заразився коронавірусом.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела у відомстві. "Сьогодні, 7 травня, він пішов здавати тест на COVID-19. У нього задишка, біль у грудях. Він зараз перебуває на самоізоляції", – повідомив наш співрозмовник.

Ярослав Погорілий

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Джерело додало: "Справа в тому, що весь час, поки триває карантин, він перебував на роботі. Більшості співробітників в офісі немає, всі працюють віддалено. Але в одному з підлеглих Держрезерву відомств вже у кількох людей є підтверджені тести. Можливо, він і підхопив вірус".

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