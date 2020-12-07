В Україну йде потепління: синоптик уточнив прогноз погоди і назвав дати

З 11 грудня погода в Україні зміниться. Вдень повітря прогріватиметься до плюсових температур.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мирмило. "Відносне тепло прийде з 11 грудня, але в супроводі невеликих дощів з мокрим снігом", – повідомив він.

Як пояснив синоптик, нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується морозами на рівні -10 градусів, пов'язане з впливом сибірського антициклону і холодної повітряної маси, яка прийшла зі сходу.

"Зараз температурний фон на 2-4 градуси нижче норми, але це початок грудня, тому це природні процеси. З другої декади листопада і на початку грудня стабільного тепла немає", – пояснив він.

За розрахунками синоптика, з 11 грудня денна температура підніметься до +2... +8 градусів. "На півночі країни буде +1... +2 градуси з невеликими опадами, на півдні +7... +9 градусів тепла", – уточнив він.

Вночі будуть зберігатися негативні температури – від 0 до -6 градусів. Але з 14 грудня почнеться ще один період потепління. Нічні температури будуть перебувати на рівні 0 градусів, денні +2... +8 градусів.

"На цьому погода поки що стабілізується", – розповів синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що Україна опинилася в епіцентрі протистояння північно-східного антициклону і західноєвропейського циклону.