У гаражі харків'янина, який підірвав себе, знайшли арсенал боєприпасів. Фото

Під час обшуку в гаражі 57-річного харків’янина, який 18 вересня підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм, поліція виявила арсенал боєприпасів.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції Харківської області. Нині правоохоронці встановлюють місце їх придбання та мету зберігання.

Зокрема, поліція виявила та вилучила 3 рації "Kenwood" та 2 зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, 6 глушників до зброї, 2 оптичні приціли до гвинтівки, 2 корпуса гранати "РГД-5" та корпус "Ф-1", 2 димові гранати "РДГ-2-Б", близько 2400 патронів, предмет, схожий на пістолет, 3 полімерні ємкості із речовиною схожою на порох, 2 фрагменти від пістолету та інші.

Поліція вилучила арсенал боєприпасів у гаражі харків'янина, який підірвав себе. Фото: hk.npu.gov.ua

Зокрема, знайшли гранати, рації, приціли до гвинтівки. Фото: hk.npu.gov.ua

Під час огляду квартири за місцем мешкання загиблого слідчі вилучили три стволи, вогнегасник та затвор.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також слідчі вилучили три стовбури, вогнегасник і затвор. Фото: hk.npu.gov.ua

Поліція вилучила арсенал боєприпасів у гаражі харків'янина, який підірвав себе. Фото: hk.npu.gov.ua

Поліція вилучила арсенал боєприпасів у гаражі харків'янина, який підірвав себе. Фото: hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові 57-річний чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі.