У гаражі харків'янина, який підірвав себе, знайшли арсенал боєприпасів. Фото

Під час обшуку в гаражі 57-річного харків’янина, який 18 вересня підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм, поліція виявила арсенал боєприпасів.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції Харківської області. Нині правоохоронці встановлюють місце їх придбання та мету зберігання.

Зокрема, поліція виявила та вилучила 3 рації "Kenwood" та 2 зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, 6 глушників до зброї, 2 оптичні приціли до гвинтівки, 2 корпуса гранати "РГД-5" та корпус "Ф-1", 2 димові гранати "РДГ-2-Б", близько 2400 патронів, предмет, схожий на пістолет, 3 полімерні ємкості із речовиною схожою на порох, 2 фрагменти від пістолету та інші.

Під час огляду квартири за місцем мешкання загиблого слідчі вилучили три стволи, вогнегасник та затвор.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові 57-річний чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі.