У Франції знайшли "нульового" пацієнта з COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 14 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі вразив уже понад 4,4 млн осіб, а у Франції знайшли "нульового" пацієнта з COVID-19: він з'явився ще в грудні 2019 року, майже за місяць до перших офіційних випадків зараження в країні.

На думку вчених із Інституту генетики Лондонського університетського коледжу, саме тоді хвороба могла почати поширюватися світом. Станом на 14 травня вона встигла забрати життя вже понад 298 тис. осіб.

Найбільше хворих: у США – більш як 1,4 млн пацієнтів, Іспанії – понад 272 тисячі та Росії – понад 252 тисячі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі РНБО

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19: заразилися вже 16 847 осіб. Померли 456 пацієнтів, одужали – 4 143.

З 22 травня в нашій країні планують ввести чергове послаблення карантину.

Тим часом у Росії, незважаючи на стрімке зростання захворюваності, вже почали суттєві послаблення обмежувальних заходів і дозволили людям ходити на роботу у звичайному режимі.

В Італії спрогнозували, що коронавірус може втратити свою силу та зникнути ще до появи вакцини проти цієї хвороби.

Головне за 14 травня:

17:08 – Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю повним розривом відносин через COVID-19.

16:51 – Начальниця інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон пояснила, що роботу метро у Києві у рамках послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19, відновлять одразу ж на наступний день після отримання відповідного рішення Кабміну.

16:38 – Глава підрозділу по вакцинам Європейського агентства з лікарських засобів (ЕАЛС) Марко Кавальєрі заявив, що при оптимістичному сценарії вакцина від COVID-19 може бути схвалена приблизно через рік.

15:45 – Кабінет міністрів у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського дозволив роботу непродовольчих ринків в Україні.

15:05 – Мер Києва Віталій Кличко показав переконливе відео з лікарем-неврологом міської клінічної лікарні №1 Олексієм Ареф'євим, який переміг коронавірус COVID-19.

14:55 – Швейцарський філогенетик заявив, що новий тип коронавірусу COVID-19 зародився й поширився світом саме з Китаю, і це не підлягає сумніву.

14:07 – Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів міста користуватися метро після його відкриття лише за нагальної потреби, дотримуючись усіх правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом COVID-19.

13:54 – У Львові затвердили наступний етап послаблення карантину. Зокрема, з 18 травня відкриються магазини, розташовані в торгових центрах.

13:33 – У Бельгії з 18 травня розпочнеться друга фаза виходу з карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Буде частково відновлено роботу шкіл, також відкриються музеї.

13:12 – Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва після повноцінного відновлення його роботи, яку призупиняли через пандемію коронавірусу COVID-19, підвищувати не планують.

13:03 – Служба громадської охорони здоров'я Британії схвалила для застосування тести на визначення антитіл до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche.

12:48 – Дані дослідження Інституту здоров'я Карлоса III показали, що в Іспанії коронавірус вразив 5% населення країни. Водночас у різних регіонах статистика захворюваності істотно відрізняється.

12:11 – Лікарі з Нью-Йорка встановили, що ниркова недостатність розвивається у третини госпіталізованих із коронавірусом.

12:10 – В Івано-Франківській міській клінічній лікарні від коронавірусу помер відомий на Прикарпатті онкоуролог Ігор Закала.

12:07 – У Києві серед людей, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 31 жінка віком від 18 до 81 року, 15 чоловіків віком від 23 до 80 років, а також шестеро дітей (чотири дівчинки від 2 до 16 років і двоє хлопчиків 12 і 16 років).

11:57 – У Збройних силах України за станом на ранок 14 травня зафіксовано ще вісім нових випадків коронавірусу. Усього їх – 48.

11:37 – Глава МОЗ заявив, що майже всі області України вже здійснили виплати надбавки в 300% медикам, які борються з коронавірусом, за березень.

11:05 – За добу в Росії зареєстровано 9974 нові випадки зараження коронавірусом у 84 регіонах. Загальна кількість інфікованих досягла 252 245. Померли 2035 осіб.

10:54 – За словами Степанова, метро в Києві може відкритися з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами МОЗ.

10:43 – Максим Степанов повідомив, що в Україні вперше кількість тих, хто видужав від коронавірусу, за добу перевищила число захворілих.

10:32 – Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо введення санкцій проти Китаю через пандемію COVID-19.

10:14 – Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував нові послаблення карантину з 22 травня. Йдеться про організацію спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, проведення ЗНО, а також запуск громадського транспорту та роботу дошкільних закладів.

10:05 – У США раптово зупинили клінічні випробування ремдесивіру – антивірусного препарату, який до цього вважали потенційними найперспективнішими ліками від коронавірусу.

09:38 – У Києві та області за станом на ранок 14 квітня зафіксували 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2012, а на території області – до 1067.

09:13 – З'ясувалося, що люди похилого віку найбільш уразливі до коронавірусу, оскільки у їхньому організмі знижена кількість специфічних молекул, що належать до мікроРНК.

08:59 – Станом на ранок четверга, 14 травня, в Україні офіційно підтверджено 16 847 випадків коронавірусу COVID-19. З них 422 зараження були виявлені за останню добу. Внаслідок епідемії в країні вже померли 456 осіб (+17 за добу). Водночас одужали 4 143 особи (+477 за добу).

Коронавірус в Україні МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 654 випадки;

Волинська область – 535 випадків;

Дніпропетровська область – 781 випадок;

Донецька область – 117 випадків;

Житомирська область – 533 випадки;

Закарпатська область – 791 випадок;

Запорізька область – 347 випадків;

Івано-Франківська область – 1166 випадків;

Кіровоградська область – 432 випадки;

м. Київ – 2012 випадків;

Київська область – 1067 випадків;

Львівська область – 904 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 228 випадків;

Одеська область – 693 випадки;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1062 випадки;

Сумська область – 158 випадків;

Тернопільська область – 1033 випадки;

Харківська область – 713 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 209 випадків;

Чернівецька область – 2516 випадків;

Черкаська область – 348 випадків;

Чернігівська область – 84 випадки.

Ситуація з коронавірусом РНБО

08:41 – Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вже скоро в Україні почнуть проводити новий вид тестування на коронавірус COVID-19 – так званий ІФА-метод, імуноферментний аналіз.

07:52 – Американські вчені заявили, що одним із ранніх і дуже небезпечних симптомів COVID-19 є аносмія, або втрата нюху, що провіщає важку форму перебігу хвороби.

07:14 – За даними Інституту Роберта Коха, в Німеччині кількість випадків коронавірусу становить 172 239 (+933 за добу), померли 7 723 особи (+89).

07:13 – Європейська комісія оприлюднила рекомендації до нових правил авіаперельотів. Туристів хочуть зобов'язати дотримуватися маскового режиму та подорожувати без великого багажу.

05:50 – Головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе вже на початку червня. Що стосується метро, то воно може неодночасно запуститися в різних містах.

05:27 – У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що коронавірус може залишитися назавжди й стати однією із постійних хвороб людства.

05:16 – У ВООЗ попередили: для того щоб взяти коронавірус під повний контроль, може знадобитися не менш ніж п'ять років.

01:30 – На Францію після пом'якшення карантину, введеного через епідемію коронавірусу COVID-19, чекають три небезпечні періоди. Президент Еммануель Макрон попередив, що країна може повернутися до жорсткого карантину.