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ПЦУ "вдарила" по Філарету: нардеп сказав, як він відповість

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Рішення Синоду Православної церкви України щодо почесного патріарха Філарета цілком адекватне, але занадто м'яке.

"Цього замало. Варто було б йому взагалі заборонити священнодійство", – заявив в коментарі OBOZREVATEL президент Української асоціації релігійної свободи, народний депутат України (фракція "Народний фронт") Віктор Єленський.

"Я вважаю це рішення абсолютно адекватним. Якщо брати формальну сторону питання, то у всіх православних церквах предстоятель церкви є і єпископом столиці. З самого початку митрополит Епіфаній мав би керувати Київською єпархією. Але, з огляду на ставлення єпископату ПЦУ до Філарета, вони надали йому такі права", – зауважив він.

Патріарх Філарет під час богослужіння

Патріарх Філарет під час богослужіння

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Як переконаний Єленський, позбавити Філарета права керування Київською єпархією варто було б відразу ж після першого факту зловживання, коли той "почав забороняти когось в служіння, почав наступ на деяких священиків".

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"До будь-якого архієрея могли бути застосовані більш жорсткі заходи. Але священноначалля ПЦУ не хоче йти на такі кроки", – зауважив Єленський.

Він припустив, що Філарет скористається своїм правом єпископа висвячувати нових священиків і єпископів. Як переконаний нардеп, Синоду ПЦУ слід позбавити його такого права.

За прогнозами Єленського, Філарет не прийме рішення останнього Синоду, як не прийняв і попередні. "Він продовжить свою діяльність, і не слід думати, що він буде слідувати якійсь церковній дисципліні. Звичайно, не слід перебільшувати значення Філарета, але ясно, що нічого хорошого від нього чекати не слід", - сказав нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, 24 червня відбувся Синод ПЦУ, який прийняв рішення про позбавлення почесного патріарха Філарета права керування Київською єпархією, а також і контролю над місцевими храмами і монастирями.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Віктор ЄленськийПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУУПЦ КП
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