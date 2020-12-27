У фармкомпанії AstraZeneca заявили про "формулу успіху" для вакцини від коронавірусу

У британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca, що працює над вакциною від коронавірусу, заявили, що знайшли "формулу успіху" для неї.

За словами виконавчого директора Паскаля Соріо, в листопаді препарат показав середню ефективність захисту від вірусу 70%, пише The Sunday Times. Наступні випробування мають продемонструвати, що ця вакцина здатна конкурувати з Pfizer і Moderna, уточнив він.

AstraZeneca, що розробляє препарат AZD1222 спільно з Оксфордським університетом, виявила формулу, здатну підвищити його ефективність, сказав Соріо.

"Ми думаємо, що виявили формулу успіху та спосіб домогтися таких же високих показників ефективності, як в інших, після введення двох доз", – підкреслив він.

Подробиці представник компанії пообіцяв оприлюднити пізніше.

Ефективність нової вакцини визначалася в середині листопада під час спеціальних тестів, пише видання. Перевірялися два варіанти введення препарату. У групі, що складалася з 2,7 тис. добровольців, учасники спочатку отримали пів дози препарату, а через місяць – повну дозу. Ефективність в цьому випадку досягла 90%. 9 тис. учасників випробування в іншій групі отримали двічі по повній дозі – ефективність склала 62%. Таким чином, середній показник ефективності – 70%.

Соріо заявив, що новий препарат має характеристики, що "відповідають критеріям, встановленим регулювальними органами по всьому світу". Він також додав, що AZD1222 зі стовідсотковою ефективністю захищає від важких форм коронавірусу.

Виконавчий директор компанії висловив упевненість, що наступні випробування вакцини покажуть, що вона "здатна конкурувати з препаратами від Pfizer і BioNTech".

Також AstraZeneca планує провести випробування, щоб з'ясувати, чи здатна ця вакцина захистити від "британського штаму" коронавірусу, сказав він.

За словами Соріо, новий препарат буде зручніше транспортувати, ніж інші, оскільки для AZD1222 підійде звичайний холодильник, інші ж потребують дуже низьких температур. Вартість однієї дози вакцини від AstraZeneca складе $ 3–5, уточнив він.

Відомо, що нова вакцина почне поставлятися в країни світу з 4 січня 2021 року. Протягом перших двох тижнів поширення щеплення нею зроблять два мільйони охочих.

Очікується, що препарат буде схвалений національним регулювальним органом з лікарських засобів Великобританії.

Україна для імунізації населення від COVID-19, швидше за все, може отримати саме вакцину AstraZeneca.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами головного наукового радника проєкту Warp Speed доктора Монсефа Слауї, вакціна Pfizer COVID-19 викликає більше алергічних реакцій, ніж інші препарати.

Станом на 22 грудня було відомо про шість зафіксованих випадків, сказав він, і ця частота перевершує те, що можна було б очікувати від інших вакцин.