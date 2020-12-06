COVID-19 може стати причиною проблем з ерекцією в чоловіків

Чоловіки, які перехворіли на COVID-19, можуть страждати від довгострокових наслідків для здоров'я від вірусу, зокрема, від еректильної дисфункції.

Про це заявила експертка з інфекційних захворювань доктор Дена Грейсон, пише DailyMail. За її словами, це пов'язано з тим, що новий коронавірус може викликати проблеми в судинній мережі.

"Справа не тільки в тому, що цей вірус може вбити вас, але й в тому, що він може викликати довгострокові, довічні, потенційно, ускладнення", – сказала вона.

Попри те, що більшість людей благополучно одужують від COVID-19, згодом у них можуть виявитися "довгострокові негативні наслідки інфекції". Зокрема, і неврологічні ускладнення, наголосила Грейсон.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Китаї у кажанів знайшли нові види коронавірусу, що здатні передаватися людині.

Про це попередила фахівець Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі. Вона зазначила, що знахідку зробили на південному заході Китаю, проте схожі із Sars-CoV-2 віруси були виявлені у тварин і за межами Піднебесної.