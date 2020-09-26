У "Європейській солідарності" тепло привітали Порошенка з 55-річчям

У суботу, 26 вересня, п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку виповнилося 55 років. Однопартійці тепло привітали іменника з ювілеєм.

OBOZREVATEL приводить текст привітання:

"Невпинний час тече і розставляє крапки над І. Дедалі більшій кількості людей стає очевидним, що найкращий президент – Порошенко. На шостого годі й сподіватися. Можливо, кращим за п’ятого буде лише сьомий.

"Європейська Солідарність" пишається своїм Лідером. Не політиком, а справжнім державним діячем. Тим, хто, спираючись на команду і на активну, небайдужу частину суспільства, за п’ять років створив армію і міжнародну коаліцію на підтримку України. Хто виборов безвіз і Томос. Хто вивів країну з глибокої соціально-економічної кризи, якою Росія хотіла задушити нас у гібридній війні. Хто впевнено вів нас до членства в Євросоюзі та НАТО. Чий підпис стоїть під історичним законом про українську мову.

Але ми його знаємо також як людину – натхненного, розумного, демократичного, часом веселого, часом сумного, але все частіше замисленого…

У соціальних мережах Порошенка часто називають "сивочолим гетьманом". А оцінюючи ситуацію в країні, кажуть: "При Порошенку такого не було". Це – визнання досвіду і глибокої державної мудрості.

У 55 "все не починається" – у 55 все продовжується і рухається до перемоги. І багато цікавого попереду. Країні дійсно потрібні і порох, і Порошенко.

Сил, здоров’я і наснаги, шановний Петре Олексійовичу.

І Слава Україні!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі, що сталася ввечері 25 вересня поблизу м. Чугуїв на Харківщині.