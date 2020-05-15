У ЄС сказали, що буде з безвізом для України

Європейський Союз заявив, що немає причин для перегляду умов безвізового режиму з Україною.

Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства та розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді". За її словами, пандемія коронавірусу не є підставою для таких заходів.

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим із епідемією не пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно – як відновлення візового режиму допомогло би в протидії епідемії?" – сказала Матернова.

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Вона підкреслила, що їй невідомо також про загрозу візовій лібералізації для України з якихось інших причин.

"Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу (держав, громадяни яких подорожують без віз) на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв’язку між візовою лібералізацією та поточною кризою", – додала вона.

Матернова також не стала прогнозувати, коли українці знову зможуть їздити до ЄС, адже навіть всередині Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордону.

"Ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів. Ми створили "зелені лінії" для товарів, але для пасажирського руху лишаються вкрай численні обмеження навіть усередині ЄС", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Єврокомісія опублікувала рекомендації щодо відновлення туризму в Європі влітку поточного року після пандемії коронавірусу.

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