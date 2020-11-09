У Єрмака підтвердився коронавірус

У глави Офісу президента Андрія Єрмака підтвердився коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Раніше про свою хворобу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально. Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую у звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини", – написав Єрмак.

Глава ОПУ закликав усіх не допускати недбалого ставлення до карантинних правил.

"Носіть маски, мийте руки. Чітко зберігайте дистанцію, зберігаючи спокій. Від цього залежить швидкість розповсюдження вірусу. Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на коронавірус захворів телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє прізвище Яцечко).