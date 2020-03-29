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29 березня • оновлено в 09:31
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У "ДНР" людей із дітьми замкнули в лікарні через підозру на коронавірус

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В окупованому Єнакієвому в терористичній "ДНР" 79 осіб замкнули і оточили охороною в Дитячій міській лікарні через підозру на коронавірус у одного з маленьких пацієнтів.

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Медперсонал і мами з немовлятами перебувають під замком із 23 березня. Про це повідомляє "Інфорпост" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в стаціонар надійшла дитина з підвищеною температурою. З'ясувалося, що сім'я два тижні тому приїхала з Іспанії і дитина могла бути хворою на небезпечний вірус COVID-19. Хлопчика з підозрою на коронавірус відправили в Макіївську інфекційну лікарню.

У "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

У "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

Інфорпост

Єнакіївську лікарню ж зачинили на замок, вхід опечатали, а до кінця дня прибули озброєні люди без розпізнавальних знаків.

При цьому частина медперсоналу, яка також контактувала безпосередньо з дитиною з ознаками COVID-19, перебуває продовжує працювати з людьми. Мова нібито йде про лікаря, який первинно оглядав дитину, головлікаря, завгоспа і бригаду швидкої медичної допомоги, що доставляла маму і дитину.

У "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

У "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

Інфорпост

В "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

В "ДНР" людей з дітьми замкнули в лікарні

Інфорпост

Одна з медпрацівників, що опинилися під замком, поділилася подробицями в соцмережі. У людей серйозні проблеми зі здоров'ям, багато хто змушений спати прямо на підлозі.

"На даний момент мама з дитиною перебувають в Макіївській інфекційної лікарні. А ми все так само залишаємося заручниками. Нас 79 осіб, у двох були серцеві напади, один із працівників за 80 – зі статусом цукровий діабет. Мами, немовлята, діти! Ми потопаємо в смітті, наші родичі багато хворіють і потребують нас. Поки хтось вигороджує себе через помилку, яка могла викликати загибель людей, ми страждаємо ні за що! Допоможіть, зверніться до мера, куди завгодно – ми у в'язниці у власного начальства", – написала вона.

У "ДНР" людей із дітьми замкнули в лікарні через підозру на коронавірус
У "ДНР" людей із дітьми замкнули в лікарні через підозру на коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" мовчать про офіційні випадки коронавірусу, однак лікарні в критичному стані через переповненість.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР
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