У ексдівчини Богдана запідозрили коронавірус: OBOZREVATEL дізнався ексклюзивну інформацію

Народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук заявив, що у ексдівчини колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана – Анастасії Слічної – нібито виявили коронавірус COVID-19, втім, виявилося, що вона здорова.

Про те, що дівчина не хвора, розповіли журналістам OBOZREVATEL джерела серед її знайомих. За їх словами, у Слічної все гаразд.

"У ексдівчини Богдана Слічної виявили COVID-19!" – написав Мосійчук на своїй сторінці у Telegram 21 березня.

У ексдівчини Богдана запідозрили коронавірус. Ілюстрація

Водночас знайомі дівчини пояснили, що та повернулася із Куршавелю (Франція) і через паніку на фоні розповсюдження коронавірусу здала тест у медцентрі "Євролаб". Він виявився негативним, а Слічна – здоровою.

Пост Мосійчука Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався в китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання було зафіксовано в Чернівцях. Коронавірусом в Україні заразилася вже 41 особа.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал