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21 березня • оновлено в 14:18
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У ексдівчини Богдана запідозрили коронавірус: OBOZREVATEL дізнався ексклюзивну інформацію

3.7т
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Народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук заявив, що у ексдівчини колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана – Анастасії Слічної – нібито виявили коронавірус COVID-19, втім, виявилося, що вона здорова.

Про те, що дівчина не хвора, розповіли журналістам OBOZREVATEL джерела серед її знайомих. За їх словами, у Слічної все гаразд.

"У ексдівчини Богдана Слічної виявили COVID-19!" – написав Мосійчук на своїй сторінці у Telegram 21 березня.

У ексдівчини Богдана запідозрили коронавірус. Ілюстрація

У ексдівчини Богдана запідозрили коронавірус. Ілюстрація

Водночас знайомі дівчини пояснили, що та повернулася із Куршавелю (Франція) і через паніку на фоні розповсюдження коронавірусу здала тест у медцентрі "Євролаб". Він виявився негативним, а Слічна – здоровою.

Пост Мосійчука

Пост Мосійчука

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався в китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання було зафіксовано в Чернівцях. Коронавірусом в Україні заразилася вже 41 особа.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Особи
Ігор Мосійчук Андрій Богдан
Місце
Україна
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