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13 березня • оновлено в 18:01
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У двох жителів Івано-Франківська запідозрили коронавірус

3.9т
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Двох жителів міста Івано-Франківськ госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус.

Про це розповіли працівники медустанови, повідомляє "Фіртка". Крім того, ще двох людей зі схожими симптомами, які повернулися з-за кордону, везуть із Надвірної на Прикарпатті.

Коронавірус

Коронавірус

"Ведомости"

"Хворі не важкі, вони ізольовані, вони обстежуються, але не вимагають штучної вентиляції легенів. Це підозра, бо вони повернулися з Іспанії з температурою. Ми зібрали всі аналізи. Відправили в лабораторний центр. Ми діємо згідно з алгоритмом", – розповіла заступниця головного лікаря Любов Андрусишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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