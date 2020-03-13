У двох жителів Івано-Франківська запідозрили коронавірус

Двох жителів міста Івано-Франківськ госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус.

Про це розповіли працівники медустанови, повідомляє "Фіртка". Крім того, ще двох людей зі схожими симптомами, які повернулися з-за кордону, везуть із Надвірної на Прикарпатті.

Коронавірус "Ведомости"

"Хворі не важкі, вони ізольовані, вони обстежуються, але не вимагають штучної вентиляції легенів. Це підозра, бо вони повернулися з Іспанії з температурою. Ми зібрали всі аналізи. Відправили в лабораторний центр. Ми діємо згідно з алгоритмом", – розповіла заступниця головного лікаря Любов Андрусишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у місті Бердичів Житомирської області 13 березня госпіталізували чоловіка з підозрою на інфікування коронавірусом. Він сам звернувся до лікарів, оскільки нещодавно повернувся з Італії, де провів кілька тижнів.

А в Радомишлі Житомирської області 13 березня зафіксована перша в Україні смерть від коронавірусу – померла 71-річна жінка.

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