У двох регіонах України зафіксували понад 300 випадків COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 10:10, 2.09.2020 Оновлено: 10:19, 2.09.2020

За минулу добу, 1 вересня, у двох регіонах України зареєстрували понад 300 нових випадків коронавірусної інфекції.

Йдеться про місто Київ та Харківську область, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Києві – 332, Харківській області – 302, Львівській – 204, Одеській – 203, Тернопільській – 201, Івано-Франківській – 174 і Рівненській – 127", – уточнив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні у вівторок було встановлено рекорд за добовим приростом заражених коронавірусом –захворіли 2495 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переходу на онлайн-школу в разі другої хвилі епідемії коронавірусу. Він зазначив, що повноцінно замінити звичайну школу в такий спосіб усе ж таки не вийде.

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