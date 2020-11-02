У двох областях України зареєстровано найнижчий показник захворюваності на COVID-19

У Луганській та Кіровоградській областях України зареєстрували найнижчу кількість нових хворих на коронавірус за добу, 1 листопада, – 47 і 46 відповідно.

Про це повідомляється на сайті Ради нацбезпеки і оборони. У найближчій до них за цим показником Херсонській області виявлено 117 нових випадків хвороби.

Усього на ранок понеділка, 2 листопада, жертвами пандемії в Україні стали вже 7 375 українців (+69 за добу). Подолати хворобу змогли 163 768 пацієнтів (+2 327).

Статистика розповсюдження коронавірусу в Луганській та Кіровоградській областях rnbo.gov.ua

Статистика розповсюдження коронавірусу на Харківщині rnbo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 2 листопада в Україні діє нове карантинне зонування, яке має на меті мінімізувати розповсюдження коронавірусу. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 жовтня, цей розподіл на зони актуальний на 14 днів.

Харківська область продовжує лідирувати серед регіонів України за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).