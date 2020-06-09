У двох областях України ввели посилений контроль за поліцією: де "провинилися"

У чотирьох ізоляторах тимчасового тримання міст Кропивницький, Сарни, Херсон і Дніпро впровадили систему відео- і аудіофіксації.

Всі дії зі звуком записує відеокамера, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У двох областях України ввели посилений контроль за поліцією

Найближчим часом МВС планує розширити систему Custody Records на всі підрозділи поліції. Також пілотний проект був запущений в 10 підрозділах Кіровоградської області і в одному відділенні поліції Дніпропетровщини.

"З моменту, коли ця система почала працювати, в ізоляторах тимчасового тримання зменшилася кількість неправдивих обвинувачень про неправомірне поводження із затриманими", – зазначив начальник Управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченко.

У двох областях України ввели посилений контроль за поліцією

Він додав, що громадянина, який потрапляє до ізолятора, першим зустрічає інспектор з дотримання прав людини. Він пояснює, що затриманий в безпеці і кожна його дія записується на камеру. В окремій кімнаті під відео- і аудіозапис інспектор проводить першу бесіду.

Горяченко пояснив, що поліцейський має робити позначки в системі, а в разі скарги прийняти і передати її відповідному органу – Департаменту внутрішньої безпеки або Державному бюро розслідувань.

У двох областях України ввели посилений контроль за поліцією

Поки затриманий перебуває в ізоляторі, система також аналізує, чи потрібна йому медична допомога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відділенні поліції в Кагарлика Київської згвалтували і побили жінку. У скоєнні злочину підозрюють двох правоохоронців.

Керівництво відділу відсторонено від посад. Суд заарештував двох підозрюваних – Сергія Сулиму і Миколу Кузіва.