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У двох областях України священиків УПЦ МП не пустили в храми: деталі скандалу

5.3тЧитати матеріал російською

У селах Красноволя Маневицького району Волинської області та Ворсівка Малинського району Житомирської області парафіяни заблокували вхід до храмів священикам УПЦ МП.

Про те, що на Житомирщині громада не пустила до Свято-Михайлівського собору єпископа УПЦ МП Нафанаїла, повідомив у Facebook глава Маневицької районної держадміністрації Андрій Линдюк.

"Сьогодні в село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу до Православної церкви України, приїхав єпископ Волинський УПЦ МП Натанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу немає. Але в храм місцеві жителі їх не пустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалася! " – сказано в повідомленні.

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Храм с. Красноволя

Храм с. Красноволя

Храм с. Красноволя

Храм с. Красноволя

Із тих же причин стався конфлікт і на Житомирщині. Як повідомляє Радіо Свобода, жителями було ухвалено рішення перейти в ПЦУ. Однак священики заявили, що люди, які зібралися, не є релігійною громадою і не мають ніяких прав.

Церква с. Ворсівка

Церква с. Ворсівка

"Між двома сторонами відбулася суперечка, втім, згодом, віруючі УПЦ МП провели служіння перед храмом. Прихильники ПЦУ пояснюють, що у них є всі юридичні права для того, щоб перейти до української церкви. Однак зараз вони побоюються, що церковники можуть викрасти з храму коштовності та майно громади, тому і не пускають їх ", – роз'яснило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня з тієї ж причини спалахнув скандал на Вінниччині – у селі Лушківка не пустили в храм священика МП.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
на фото видны рыла свиные ,типа прихожан,которые не пускают верующих...завезенное быдло свидомое.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Позитивная весть
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