У двох областях України посилили охорону через ризик вторгнення Росії

Антон Малиновський Суспільство 19:05, 5.06.2020 Оновлено: 19:20, 5.06.2020

У Херсонській і Миколаївській областях військові і правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури через можливе вторгнення з боку РФ.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає Укрінформ. За його словами, таких заходів було вжито для запобігання можливому вторгненню Росії з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом.

"Ми вже заздалегідь провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується і водопроводу нашої дніпровської води на тимчасово окуповані території (Північно-Кримський канал - ред.). Ми всі ці об'єкти посилили – і охорону, й оборону, а також проводимо певні контрдиверсійні і контртерористичні заходи", – зазначив Наєв.

Наєв додав, що задіяні не тільки військовослужбовці, а й СБУ, Національна гвардія, поліція і розвідка.

Сергій Наєв
Сторінка ООС в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Під Радою влаштували протест проти поліції: один із мітингувальників підпалив себе

"Північний потік-2" тепер добудувати неможливо – "Нафтогаз"

Помер легендарний актор СРСР Михайло Кокшенов

"За нашого життя 100%": глава РНБО Данілов заявив, що Росія розвалиться

У Рівному школяр зґвалтував 12-річну дівчинку та розіслав відео